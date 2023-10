CDU-Kritik nach Beschluss im Bundestag „Höhere Lkw-Maut trifft letztlich die Verbraucher“

Die Verbände der Speditions- und Logistikbranche üben Kritik an der vom Deutschen Bundestag beschlossenen Erhöhung der Lkw-Maut. Darauf weist Thomas Klann (CDU), Leiter des Arbeitskreises Logistik der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und Kreistagsmitglied im Rhein-Kreis Neuss, in einem Brandbrief an den Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe (CDU) hin. „Auf der einen Seite wird die Gesamtwirtschaft durch das Wachstumschancengesetz um jährlich sieben Milliarden Euro entlastet, auf der anderen Seite wird ein einzelner Wirtschaftszweig durch die Mauterhöhung um den gleichen Betrag belastet“, sagt Thomas Klann, der selbst seit über 20 Jahren im Logistikbereich beruflich tätig ist.