Finanzen im Rhein-Kreis Neuss : Neuer Streit um die Kreisumlage

Rhein-Kreis Bürgermeister fordern eine Anpassung der Kreisumlage im Sinne der Kommunen.

Der Kreis bestätigt den Eingang des Schreibens der Bürgermeister. Man habe jedoch schon in der letzten Kreisausschuss-Sitzung am 13. November, als die GFG-Modellrechnung bereits vorlag, eine Antwort gegeben. Im Kreisausschuss sei ausgeführt worden, dass „mit der Verabschiedung des aktuellen Doppelhaushalts beschlossen worden sei, dass bei einer geringeren Erhebung der Landschaftsumlage der ausfallende Betrag nicht von den Kommunen erhoben wird“. Mit Berücksichtigung des geringeren Landschaftsumlagehebesatzes ergebe sich voraussichtlich ein Betrag von 1,72 Millionen Euro. Insgesamt habe die Modellrechnung ergeben, dass der Kreis durch die erheblich gestiegenen Umlagegrundlagen 3,29 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen erhalte. Darauf gehen auch die Bürgermeister in ihrem Schreiban an den Landrat ein.