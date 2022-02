Hohe Nachfrage im Rhein-Kreis Neuss : Der Boom der Schnelltest-Zentren hält an

Lange Schlangen wie hier auf dem Reuschenberger Kirmesplatz sind aktuell keine Seltenheit. Foto: Simon Janßen

Neuss Gut besucht sind die Schnelltest-Zentren im Rhein-Kreis. Aktuell sind 221 geöffnet, und es werden mehr auch wegen der 2G-Plus-Regel für die Gastronomie und Fitnessstudios.

Heftig kritisiert wurde die Entscheidung der Bundesregierung, die Corona-Schnelltests Mitte Oktober vergangenen Jahres wieder für die meisten Menschen kostenpflichtig zu machen – auch im Rhein-Kreis Neuss brachen daraufhin die Besucherfrequenzen in den Einrichtungen ein, was wiederum zu einigen Schließungen führte. Doch nach der Rückkehr zu den kostenlosen Tests, die nur rund einen Monat später erfolgte, ist ein erneuter Boom zu beobachten – der auch durch verschärfte Regeln wie „2G Plus“ in der Gastronomie oder in Fitnessstudios nochmal verschärft wurde. Dieser Boom ist durch Zahlen zu belegen: Waren es beim Tiefstand innerhalb der Pandemie noch 143 aktive Testzentren im Rhein-Kreis, sind aktuell wieder 221 geöffnet. Dort wurden nach Angaben des Kreises in der vergangenen Woche rund 191.000 Testungen gemacht, in der Vorwoche waren es sogar circa 195.000.

Marcel Offermann, der vier öffentliche Testzentren leitet (darunter an den drei Standorten des Rheinland-Klinikums, wo auch Mitarbeitertestungen vorgenommen werden), stellt eine Zunahme von circa 30 Prozent bei der Testanzahl in den vergangenen 14 Tagen fest. In Rommerskirchen habe er jüngst die Öffnungszeiten auf sieben Tage pro Woche ausgeweitet, an vier Tagen ist das Zentrum zudem nun bereits um 7.30 Uhr geöffnet, damit sich auch Schulkinder dort vor Unterrichtsbeginn testen lassen können.

Lange Schlangen waren zuletzt auch auf dem Reuschenberger Kirmesplatz zu beobachten. Auch um das dortige Testzentrum zu entlasten, hat Leiter Leonard Krall nun sein Angebot ausgebaut. So gibt es neben der Einrichtung in Reuschenberg nicht nur den Walk-In am Neusser Hauptbahnhof, sondern auch einen weiteren Drive-In an der Moselstraße. Am Donnerstag soll zudem ein zusätzlicher Walk-In an der Viersener Straße an den Start gehen. Aktuell sei das Testaufkommen zwar nicht mehr derart hoch wie noch im Dezember und Januar, die Zentren seien aber immer noch gut besucht.

(jasi)