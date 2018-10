Rhein-Kreis Neuss: Bewerbertag der Jugendberufsgantur

Berufsberatung und Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : Großer Bewerbertag in der Jugendberufsagentur

Rhein-Kreis Die Jugendberufsagentur Neuss lädt für Donnerstag, 18. Oktober, 13 bis 18 Uhr, zum großen Bewerbertag in ihre Räume an der Marienstraße 24 in Neuss ein. Unter dem Motto „Attraktive Stellen zum Mitnehmen“ dreht sich dabei alles um Ausbildungsstellen und duales Studium mit Beginn 2019. Die Berufsberater stehen dabei für Fragen bereit.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Schülern wird empfohlen, ihr aktuelles Zeugnis mitzubringen. „Wir haben eine breite Palette von Ausbildungsstellen für den Ausbildungsbeginn 2019 in allen Branchen“, betont Berufsberaterin Petra Houben. „Wir informieren ausführlich übers duale Studium, und wir machen sofort einen Check der Bewerbungsunterlagen.“

Auch Eltern sind beim großen Bewerbertag willkommen, da sie ihre Kinder bei der Berufswahl oft unterstützen. Der Aktionstag gibt ihnen daher ebenfalls Informationen rund um Ausbildung und Karrierechancen mit auf den Weg. Der Fokus liegt dabei auf der Region. „Der Rhein-Kreis Neuss bietet für junge Menschen ein attraktives Angebot an Karrieremöglichkeiten mit Ausbildung oder dualem Studium“, erklärt Martin Engwicht, Teamleiter der Berufsberatung der Arbeitsagentur Neuss. In Kooperation mit einem starken Netzwerk in der Region bringe man Bewerber mit Betrieben und Unternehmen zusammen. Eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (Bibb) zeige, dass die besten Chancen, von einem Betrieb festangestellt zu werden, diejenigen haben, die dort bereits ihre Ausbildung absolviert haben.

Wer besonders früh zum großen Bewerbertag bekommt, erhält ein kleines bisschen zusätzliche Schützenhilfe für die Bewerbung: Die ersten 50 Teilnehmer des Aktionstages erhalten kostenfrei ein Bewerbungsfoto auf einen neuen USB-Stick.

(NGZ)