Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich Warntag soll erneut die Bevölkerung sensibilisieren

Erstmals können im Zuge des Warntags landesweit auch alle Stadtwerbetafeln der Firma Ströer zur Bevölkerungsinformation angesteuert werden. Im Rhein-Kreis soll dies an vier Standorten in Neuss geschehen – am Hammfelddamm, am Bahnhof sowie an zwei Standorten im innerstädtischen Bereich.