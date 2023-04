Atelier im Rhein-Kreis Neuss Kekskunst für den Wow-Effekt

Das hübsche Atelier Cook & Cookies von Canan Kufer ist etwas versteckt in einem gemütlichen Hinterhof im Ortskern von Osterath. Schon von außen kann man leicht erkenne, dass hier jemand mit viel Liebe zum Detail am Werk ist: Hübsche Deko auf der Terrasse, freundliche Farben an den Fensterrahmen und Schilder mit sympathischen Sprüchen. „Welcome to Paradise“ steht neben der Tür und das klingt doch wahrlich sehr einladend.