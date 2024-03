Finanzausschuss spricht Empfehlung aus Kreis-Haushalt sieht 250.000 Euro für Bekämpfung von Drogenkriminalität vor

Der Finanzausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat am Dienstag nach vierstündiger Beratung eine einstimmige Empfehlung für den Kreis-Haushalt 2024 ausgesprochen, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Der Hebesatz der Kreisumlage soll demnach bei 32,2 Prozentpunkten liegen. Damit liegt er um 0,3 Prozentpunkte unter dem im Dezember in den Kreistag eingebrachten Haushaltsentwurf. Es ist nach 2023 (31,5 Prozentpunkte) und 2022 (32,0 Prozentpunkte) der drittniedrigste Hebesatz seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement in 2007. Ein fiktiver Haushaltsausgleich wird über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 8,5 Millionen Euro erreicht.