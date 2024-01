Landwirte aus dem Rhein-Kreis Neuss Protest-Konvoi macht Halt am Willy-Brandt-Ring

(jasi) Ungewöhnliche Szenen an der Kreuzung Hammer-Landstraße/Willy-Brandt-Ring gab es am Mittwochmorgen zu bestaunen. Ein Konvoi aus rund 80 Traktoren – hauptsächlich von Landwirten aus dem geamten Rhein-Kreis Neuss – machte dort zwischenzeitlich Station, um von dort aus nach Düsseldorf zu fahren. Der Rheinische Landwirtschaftsverband übergab dort Resolutionen gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung an die NRW-Zentralen der Berliner Ampel-Parteien. Vor ihrer Fahrt Richtung Hammer Landstraße hatten sich die Bauern aus dem Kreis zunächst an der Lüttenglehner Straße in Neuss getroffen. Foto: jasi