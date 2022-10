Tipps für den Herbst im Rhein-Kreis Neuss : Basteln mit Fundstücken aus der Natur

Foto: Sandra Milbers 8 Bilder Das sind die Bastelkreationen von Sandra Milbers und Irmgard Schmidt

Rhein-Kreis Die Hobbybastlerinnen Sandra Milbers und Irmgard Schmidt zeigen ihre Herbstbastelideen zum Nachmachen. Oft entstehen die Ideen draußen in der Natur.

Wenn Sandra Milbers und Irmgard Schmidt zu einem Spaziergang aufbrechen, kehren sie häufig mit neuen Bastelideen zurück – und manchmal auch gleich mit dem passenden Material. Denn in der Natur verbergen sich so manche Schätze: Da wären etwa Tannenzapfen, Eicheln oder Kastanien, die die beiden in ihren Kreationen verarbeiten. Meist kommt ihnen der Einfall schon, wenn sie draußen eine Entdeckung machen, eine abgefallene Baumrinde zum Beispiel. „Manche Anregungen holen wir uns aber auch aus dem Internet“, erzählt Sandra Milbers.

Schon seit vielen Jahren betreibt sie mit ihrer Mutter das Hobby, anfangs waren noch die beiden Kinder dabei, mittlerweile ist es eine reine Mutter-Tochter-Zeit. Zwei bis drei Mal im Monat setzen sich die beiden zusammen und kreiren ihre Werke, die häufig zur jeweiligen Jahreszeit passen. Aktuell haben die beiden aus alten Obstkisten eine Art Bilderrahmen für eine herbstliche Szene geschaffen: „Die Kisten bekommt man zum Beispiel, wenn man Mandarinen kauft“, erzählt Milbers. Sie können dann waagerecht oder senkrecht aufgestellt werden. Die Rückwand haben sie mit Stöcken ausgestattet. Mit der Heißklebepistole wurden zur Verzierung weitere Äste, Moos, Kastanien und Eicheln angebracht, so dass der Eindruck eines kleines Waldes entsteht. Den haben die beiden an der Rückseite mit einer Lichterkette versehen – ein stimmungsvoller Anblick. Die Kisten können nach Belieben weiter aufgefüllt werden. Bei einigen Exemplaren haben Sandra Milbers und Irmgard Schmidt sich entschieden, zusätzliche Tierfiguren als Blickfang unterzubringen. Und so schaut aus einer Box neugierig ein Eichhörnchen ins Freie, in einer anderen hockt ein Kastanienmännchen auf dem Boden und auf einer anderen hat sich eine Vogelfamilie niedergelassen.

Info Herbstdeko bis Totensonntag Herbstdeko Traditionell beginnt ab Totensonntag die Vorweihnachtszeit. Allgemein wird dann die Herbstdeko gegen Weihnachtsschmuck eingetauscht. Aufruf Haben Sie auch ein kreatives Hobby? Erzählen Sie uns davon unter aktion@ngz-online.de

Ein beinahe ähnliches Prinzip haben sie bei einer großen Baumrinde angewandt. Mit der Heißklebepistole haben sie auf ihr Moos und allerhand Fundstücke aus der Natur aufgeklebt: Tannenzapfen, Kastanien, Beeren. Besonderes Highlight ist eine Lichterkette, die sich durch die Kreation schlängelt und die mit Fliegenpilzen auf den Lämpchen bedacht wurde. Die haben die beiden ebenfalls mit der Heißklebepistole geformt und im trockenen Zustand mit Nagellack bemalt. Entstanden ist ein tolles Tischgesteck, das nicht besser zur Jahreszeit hätte passen können.