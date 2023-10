Förderung der Gastronomiebetriebe Mehr Inklusion dank barrierefreier Toiletten im Rhein-Kreis

Ein entsprechendes Förderprogramm tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Im ersten Jahr bekommen maximal zehn Gaststätten einen Zuschuss. Je nach Inanspruchnahme sollen in den Folgejahren weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Gefördert werden 50 Prozent der Gesamtkosten der Maßnahme, höchstens jedoch 5000 Euro. „Nach kleineren baulichen Maßnahmen kann die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung durch eine zuverlässige Erreichbarkeit einer Toilette enorm gestärkt werden. Dadurch werden Mobilität und Lebensqualität erhöht, und das möchten wir unbürokratisch unterstützen“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.