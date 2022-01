Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Bank11 startet ins Jubiläumsjahr

Neuss Das Kreditinstitut mit Spezialisierung auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung im Mobilitätssektor feiert das elfjährige Bestehen. Einst mit einem kleinen Team gestartet, hat sich Bank11 auf dem deutschen Markt als zuverlässiger und starker Partner vor allem für den mittelständischen Kfz-Handel etabliert. Heute sind rund 380 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit November in neuem Design, startet Bank11 nun in Anlehnung an ihren Namen ins Jubiläumsjahr. „11 Jahre Bank11 – denn ‚rund kann jeder‘“ lautet das Motto. „Wir haben uns für dieses Jahr einiges vorgenommen und ambitionierte Ziele gesetzt“, erklärt Jörn Everhard, Sprecher der Geschäftsführung von Bank11, in einer Unternehmensmitteilung. „Wir haben rund um unser Jubiläumsjahr einige besondere Aktionen geplant – Treueaktionen, spezielle Sonderkonditionen, Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und vieles mehr.“