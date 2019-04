Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Handwerk: Austausch mit Guadeloupe

Neuss Eine Delegation aus der Karibik hat die Zülow AG in Neuss besucht. Das Unternehmen macht in Kooperation mit dem Heinrich-Hertz-Berufskolleg bei einem Austauschprogramm für Auszubildende mit.

7100 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Neuss und Guadeloupe. Wer den weiten Weg auf sich genommen hat, landet in einem kleinen Karibik-Traum – und bleibt dennoch auf dem Gebiet der Europäischen Union. Zusammen mit Martinique, Saint-Barthélemy und Saint Martin bildet das Archipel die Französischen Antillen, sie sind so etwas wie der französische Außenposten im Karibischen Meer. Und die EU-Zugehörigkeit ist der Schlüssel für ein besonderes Programm, das das auf Daten- und Elektrotechnik spezialisierte Unternehmen Zülow seinen Auszubildenden in Kooperation mit dem Heinrich-Hertz-Berufskolleg, das eine Schulpartnerschaft mit dem Lycée Paul Lacavé (Guadeloupe) pflegt, anbietet: ein Austauschprogramm, das es Auszubildenden im Handwerk ermöglicht, für eine Zeit ins Ausland zu gehen und dort Berufserfahrung zu sammeln.