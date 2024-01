Plan der St.-Augustinus-Gruppe Palliative Versorgung rund um die Uhr im Rhein-Kreis

Bisher gibt es im Rhein-Kreis Neuss – mit Ausnahme von Dormagen – noch keine flächendeckende SAPV-Struktur. Diese Lücke kann jetzt bald geschlossen werden. Was das genau bedeutet: Die SAPV wird zusätzlich zur hausärztlichen Versorgung und zur häuslichen Krankenpflege tätig. Sie ergänzt und stärkt die bereits bestehenden palliativmedizinischen Angebote und wird mit allen regionalen Akteuren in enger Kooperation zusammenarbeiten. Dazu gehören unter anderem das Ambulante Palliativmedizinische Netzwerk „Wir in Neuss“, die niedergelassenen Haus- und Fachärzte, die Krankenhäuser, die Pflegedienste, die ambulanten Hospizdienste, die stationären Hospize, die Seelsorgenden und psychosozialen Dienste, Apotheken und Sanitätshäuser.