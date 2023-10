Rhein-Kreis Neuss auf der Immobilienmesse Expo Real Investorensuche nicht ohne Hindernisse

Apropos Auffallen: Als kleinen Gag zum Auftakt in diesem Jahr gibt’s ebenso farbenfrohe Kissen, bedruckt mit dem Namen der Kommunen, die beim Messestart wie bei einer Kissenschlacht aus der Bürgermeister- und Landratsriege in Richtung Kamera fliegen. Was sich ein bisschen nach Schulausflug anfühlt, hat natürlich einen ernsten Hintergrund: Zwar sind der Niederrhein und dort der Rhein-Kreis vorneweg Heimat für einen starken Mittelstand und viele internationale Konzerne mit großen Namen wie 3M, Asics, Kyocera, Toshiba, Lanxess oder Speira, spätestens jedoch seit steigende Energie- und Rohstoffpreisen Unternehmen in Deutschland besonders belasten und allerspätestens mit Blick auf den durch den Braunkohleausstieg in wenigen Jahren unvermeidlichen Strukturwandel müssen auch die Kommunen an der boomenden Rheinschiene für ihren Wirtschaftsstandort trommeln. Kurz: Die Stimmung könnte besser sein.