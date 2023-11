IG Bau warnt vor „Asbest-Welle“ im Rhein-Kreis 64.200 Wohnhäuser noch mit Asbest belastet

Die Bauwirtschaft erwartet, dass in Kürze eine neue Gefahrstoff-Verordnung wirksam wird. Diese wird – so viel ist schon bekannt – alle Gebäude, die vor dem Oktober 1993 gebaut wurden, in Sachen Asbest unter Generalverdacht stellen. Die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG Bau) hat schon mal grob überschlagen, von welchen Größenordnungen da auszugehen ist und macht das an einer Zahl fest: 64.200. So viele Wohngebäude wurden nämlich im „Asbest-Zeitalter“, also den Jahren ab 1950, im Rhein-Kreis Neuss gebaut. Das entspricht 59 Prozent aller Wohngebäude.