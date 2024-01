Jahrespressekonferenz des Jobcenters für den Rhein-Kreis Neuss Arbeitssuchende haben einige Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

Die Chancen, einen Job zu finden, stehen also gut: Ob Jugendlicher mit Handicap oder mäßiger Motivation oder Geflüchteter mit geringen Deutschkenntnissen, sie alle sind alles andere als chancenlos auf dem Arbeitsmarkt. Und wer nicht passend ist, kann durch diverse Fördermaßnahmen passend gemacht werden. Nach der letzten vorliegenden Statistik von Juni 2023 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Rhein-Kreis Neuss auf 161.467. „Nie war ein Juni-Wert höher als dieser. Die Beschäftigung steigt, aber es warten noch einige Herausforderungen auf uns“, sagte Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach. Sabine Hustedt, Geschäftsführerin des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss, ist zufrieden mit der Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine: „Sie haben großes Interesse an unserem Arbeitsmarkt.“ Und er gebe auch Stellen für Diejenigen, die noch nicht so gut die deutsche Sprache beherrschen. Sabine Hustedt berichtete von einer Ukrainerin, die in ihrer Heimat in einer Schokoladenfabrik gearbeitet hat und zurzeit in einer Pflegeeinrichtung arbeitet. Sie denkt daran, eine Ausbildung in der Pflege zu absolvieren. Eine Ukrainerin mit Berufserfahrung in einer ukrainischen Finanzbehörde arbeitet jetzt in einer Steuerberatungsgesellschaft. Rainer Imkamp erklärte anhand von Zahlen, wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren war: „2015 hatten wir 26.600 Leistungsberechtigte ab 15 Jahren, im November 2023 waren es 22.850, und das trotz der massiven Zuwanderung in diesem Zeitraum. „Es bekommen zwar auch Menschen mit geringer Qualifikation einen Job, aber vorrangig werden Fachkräfte gesucht“, sagte Rainer Imkamp. Es gelte also, Menschen für anspruchsvollere Berufe zu qualifizieren.