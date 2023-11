Zahlen für den Rhein-Kreis Leichte Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt

(jasi) Die leichte Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Rhein-Kreis Neuss – ähnlich dem Landestrend – im November fortgesetzt. Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach/Rhein-Kreis Neuss hat am Donnerstag die aktuellen Zahlen veröffentlicht: 13.483 arbeitslose Frauen und Männer sind im November im Kreis registriert worden. Das sind 62 weniger als im Vormonat (-0,5 Prozent) und 67 mehr als im Vorjahresmonat (+0,5 Prozent). Der Arbeitsmarkt entwickelte sich dabei in den Kommunen des Kreises im aktuellen Berichtsmonat mit leicht unterschiedlichen Tendenzen. Registriert wurden 1838 Arbeitslose in Dormagen (+86 zum Vormonat), 1856 in Grevenbroich (-22), 555 in Jüchen (+2), 1024 in Kaarst (-29), 640 in Korschenbroich (-32), 1390 in Meerbusch (-37), 5926 in Neuss (-33) und 254 in Rommerskirchen (+3).