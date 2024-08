Aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur für Juli 2024 Arbeitslosigkeit im Rhein-Kreis gestiegen

Auch beim Blick auf die einzelnen Kommunen des Kreises lässt die Entwicklung des Arbeitsmarktes eine ähnliche Tendenz erkennen. Registriert wurden 2033 Arbeitslose in der Stadt Dormagen (+4,3 zum Vormonat), 2098 in Grevenbroich (+4,1), 604 in Jüchen (+4,5), 1121 in Kaarst (+1,2), 740 in Korschenbroich (+1,0), 1608 in Meerbusch (+5,4), 6760 in Neuss (+4,3) und 301 in Rommerskirchen (+8,3).