Aktuelle Zahlen für den Rhein-Kreis Arbeitsmarkt behält leicht positiven Trend bei

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich demnach in den Kommunen des Kreises im aktuellen Berichtsmonat in unterschiedliche Richtungen. Registriert wurden 1752 Arbeitslose in der Stadt Dormagen (-38 zum Vormonat), 1878 in Grevenbroich (+12), 553 in Jüchen (+6), 1.053 in Kaarst (+25), 672 in Korschenbroich (-6), 1.427 in Meerbusch (+32), 5959 in Neuss (+6) und 251 in Rommerskirchen (-5). Die Arbeitslosenquote für den Rhein-Kreis stagnierte im Oktober bei 5,5 Prozent. Im Oktober des Vorjahres hatte sie ebenfalls bei 5,5 Prozent gelegen.