Aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur Arbeitslosigkeit im Rhein-Kreis Neuss nimmt zu

In den acht Kommunen des Kreises entwickelte sich der Arbeitsmarkt im Berichtsmonat fast überall in die gleiche Richtung. Registriert wurden 1950 Arbeitslose in der Stadt Dormagen (+42 zum Vormonat), 2015 in Grevenbroich (+56), 578 in Jüchen (-1), 1108 in Kaarst (+39), 733 in Korschenbroich (+41), 1526 in Meerbusch (+49), 6481 in Neuss (+57) und 278 in Rommerskirchen (+6). 18.820 Personen waren im Kreis im Juni 2024 unterbeschäftigt (ohne Kurzarbeit). Die Unterbeschäftigung, die auch die Personen umfasst, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden, stieg zum Vormonat um 177 Personen an (+0,9 Prozent).