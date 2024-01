Aktuelle Werte für den Rhein-Kreis Neuss Zahl der Arbeitslosen steigt an

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich dabei in den Kommunen in dieselbe Richtung. Registriert wurden 1877 Arbeitslose in Dormagen (+42 zum Vormonat), 1941 in Grevenbroich (+22), 598 in Jüchen (+13), 1067 in Kaarst (+46), 698 in Korschenbroich (+31), 1436 in Meerbusch (+49), 6289 in Neuss (+343) und 258 in Rommerskirchen (+5). Die Arbeitslosenquote stieg im Januar kreisweit um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 5,6 Prozent gelegen.