CDU im Rhein-Kreis Neuss : Ansgar Heveling ist neuer CDU-Kreisvorsitzender

Ansgar Heveling (l.) tritt die Nachfolge von Lutz Lienenkämper als Vorsitzender des CDU-Kreisverbands an. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Bundestagsabgeordnete aus Korschenbroich folgt auf Lutz Lienenkämper, der nicht zur Wiederwahl kandidierte. Zentrale Themen beim CDU-Kreisparteitag waren zudem die aktuelle Corona-Situation und die Lage in Berlin.

Am Ende gibt es langen und herzlichen Applaus. In seiner Rede hat der scheidende CDU-Kreisvorsitzende Lutz Lienenkämper gerade die Zeit seiner Amtszeit Revue passieren lassen und mitgeteilt, dass er nach zwölf „wunderschönen“ Jahren im Amt die Zeit für einen Wechsel an der Spitze des CDU-Kreisverbands gekommen sieht. „Das war keine spontane Entscheidung. Diesen Entschluss habe ich schon vor unserem letzten Kreisparteitag 2019 in Jüchen ins Auge gefasst“, sagte der 52 Jahre alte Meerbuscher beim CDU-Kreisparteitag, der am Samstag unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzregeln im Pädagogischen Zentrum des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) in Neuss stattfand.

Nun sei ein guter Zeitpunkt, den Stabwechsel zu vollziehen. „Bis zur nächsten Kommunalwahl sind es vier Jahre“, betonte Lienenkämper. Der neue Kreisvorsitzende brauche Zeit, um seine Vorstellungen umzusetzen. Eine gute halbe Stunde später war der Wahlgang beendet und die Nachfolge geklärt: Der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling (49) aus Korschenbroich wird die CDU im Rhein-Kreis Neuss künftig als Vorsitzender führen. Er vereinte 94,3 Prozent der Stimmen auf sich, bei acht Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Info Personalentscheidungen auf dem Kreisparteitag Vorstandswahlen Neben Ansgar Heveling (Kreisvorsitzender) wurden Jörg Geerlings (erster Stellvertreter), Heike Troles und Lars Christoph (weitere Stellvertreter), Fabian Hasebrink (Schatzmeister), Fabian Schröer (stellvertretender Schatzmeister) und Annette Gratz (Mitgliederbeauftragte) gewählt. Hinzu kommen 16 Beisitzer. Bundesparteitag Als Delegierte für den Bundesparteitag wurden gewählt: Ansgar Heveling, Heike Troles, Jan-Philipp Büchler, Jörg Geerlings, Werner Damblon, Dennis Oscheja und Anissa Saysay. Landesparteitag Als Delegierte wurden gewählt: Hermann Gröhe, Heike Troles, Jan-Philipp Büchler, Ansgar Heveling, Jörg Geerlings, Sandra Lohr, Elke Schlangen, Wolfgang Kaiser, Ann-Kathrin Scheufeld-Küsters, Ruth Sternemann-Böcking, Inge Jakisch, Sven Ladeck, Werner Damblon, Holger Hambloch, Wilhelm Deitermann und Anissa Saysay.

Der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (60) sprach angesichts des Ergebnisses von einem „starken Signal“. Es zeige, die CDU gehe die Aufgaben der Zukunft mit großer Einigkeit an. „Gemeinschaft“ und „Zusammenhalt“ waren denn auch zwei der großen Leitthemen, die in den Reden auf dem CDU-Kreisparteitag am Samstag immer wieder beschworen wurden. Lienenkämper, Heveling und Gröhe nahmen auch noch einmal die verlorene Bundestagswahl in den Blick. Tenor: Gescheitert sei die Partei nicht an der Stärke der anderen, sondern an eigenen Unzulänglichkeiten. „Mangelnde Geschlossenheit, nicht nur in Bayern“, attestierte Lienenkämper der CDU/CSU im Wahlkampf. Auch habe die Kampagne nicht wie erhofft gezündet. Und es gelte, Indiskretionen künftig zu vermeiden – eine Ohrfeige für Berlin. Im Bundesvorstand müsse es endlich in eine Richtung gehen – „und nicht in zehn“.

Dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet, als Ministerpräsident bis vor Kurzem noch „Chef“ von NRW-Finanzminister Lienenkämper in der Landesregierung, zollte er Respekt für dessen Umgang mit der Wahlniederlage und wie er den Prozess zur personellen Neuaufstellung der CDU im Bund moderiere. Lienenkämper warb für die Teilnahme an der Mitgliederbefragung zum Bundesvorsitz. „Vor uns liegen große Aufgaben“, betonte er. „Gehen wir sie gemeinsam, mutig und entschlossen an.“

Im Rhein-Kreis wird dies nun unter der Führung von Ansgar Heveling geschehen. Er übernehme einen „kerngesunden Kreisverband“ und betonte die Grundüberzeugungen, nach denen sich die Politik der CDU ausrichten müsse: katholische Soziallehre, evangelische Sozialethik, die Orientierung am christlichen Menschenbild, das Gemeinwohl. „Die CDU im Rhein-Kreis hat es stets geschafft, diese Grundüberzeugungen umzusetzen“, erklärte Heveling. Das wolle er weiter vorantreiben und aktiv gestalten. Der Einsatz für wirtschaftliche Stärke und soziale Verantwortung, die Verwurzelung in der Gesellschaft – das seien Kernthemen, mit denen man auch all jene erreichen müsse, bei denen dies vielleicht zuletzt nicht gelungen sei. „Wir müssen sichtbar sein und zeigen, dass wir für ein Miteinander stehen“, sagte Heveling. Unter anderem plane er thematische Foren, die erkennbar machen sollen, wofür die CDU im Rhein-Kreis steht. Als erster stellvertretender Vorsitzender steht ihm der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (49) zur Seite. Er wurde mit 93,6 Prozent der Stimmen ebenso wieder ins Amt gewählt wie die zwei weiteren Stellvertreter, die Grevenbroicher Landtagsabgeordnete Heike Troles (52) und der Kaarster Lars Christoph (42). Troles erhielt 89,6 Prozent der Stimmen, Christoph hingegen nur 62,5 Prozent.