Bundestagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender Ansgar Heveling Neunmal „100“ in der 100. Rede im Bundestag

Die 100. Rede im Bundestag hält man als Abgeordneter nicht einfach so: Ansgar Heveling, Bundestagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender im Rhein-Kreis, hat sich aus diesem Anlass am Freitag in der eher wenig Vergnügen versprechenden Debatte um zur „Digitalisierung der Justiz“ einen Spaß gegönnt. „Wenn Sie sich jetzt am Ende der Rede fragen, warum ich in jedem Absatz das Wort ,hundert’ eingebaut habe, dann hat das einen einfachen Grund: Dies war heute meine hundertste Rede im Deutschen Bundestag“, verkündete der Korschenbroicher stolz im Plenum in Berlin.