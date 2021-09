Angemeldeter Aufzug : Von Neuss über Kaarst und Korschenbroich nach Mönchengladbach

Rhein-Kreis Neuss Am Mittwoch, 15. September, findet ein Aufzug mit mehreren hundert erwarteten Versammlungsteilnehmern statt. Dieser führt über eine geplante Strecke von etwa 25 Kilometern von Neuss durch Kaarst und Korschenbroich.

Angemeldet wurde der Aufzug von einer Privatperson im Auftrag eines kurdischen Vereins. Vergleichbare Umzüge fanden bereits in den vergangenen Wochen in anderen NRW-Städten statt. Die Polizei wird zum Schutz der Versammlung den Aufzug begleiten und steht im intensiven Austausch mit dem Veranstalter. In Vorgesprächen wurden alle notwendigen Absprachen getroffen, im gemeinsamen Interesse an einem friedlichen und störungsfreien Verlauf.