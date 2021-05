Ab Mittwoch im Rhein-Kreis Neuss : Das bedeuten die neuen Lockerungen für Gastronomie, Handel und private Treffen

Hossein Assadpour vom „Em Rüscheberg“ darf ab Mittwoch wieder Gäste im Innenbereich begrüßen. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Innengastronomie darf öffnen, in der Außengastronomie entfällt die Testpflicht, mehr Freiraum für den Handel: Mit der Einstufung in Inzidenzstufe 2 fallen weitere Corona-Beschränkungen weg. Was gilt und was zu beachten ist.