Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Gründer wollen mit Bratpulver das Kochen revolutionieren

Die beiden Gründer waren in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. Ralf Dümmel (M.) wurde als Investor gewonnen. Foto: MG RTL D Bernd-Michael Maurer

Rhein-Kreis „Paudar“ wurde schon mehr als eine Million Mal verkauft. Die Gründer planen mehr. Deniz Schöne nimmt dafür ab dem 1. März 2020 ein „Sabbatical“.

Der Plan ist klar: 2020 soll das Jahr werden, in dem „Paudar“ richtig durchstartet. So heißt das Bratpulver, das Deniz Schöne und Johannes Schmidt entwickelt und zur Marktreife gebracht haben. „Eine Million Einheiten haben wir bereits verkauft“, sagt Schöne. Die Dosen mit dem Bratfett zum Streuen finden sich in gut sortierten Supermärkten. Es gibt das Bratpulver in einer geschmacksneutralen Variante sowie in den Sorten „Salz & Pfeffer“, „Salz & Chili“ und „Salz & Knoblauch“. Nun soll der nächste Schritt folgen. Deniz Schöne nimmt dafür ab dem 1. März 2020 ein „Sabbatical“. Sein Arbeitgeber 3M unterstützt ihn dabei. „Dort habe ich richtig viel Rückendeckung bekommen“, sagt der 33-Jährige.

In der Neusser 3M-Zentrale arbeitet der Wirtschaftsingenieur eigentlich im Bereich Automotive an Innovationen zur Elektromobilität. Die Geschichte von Paudar – das Hindi-Wort bedeutet schlichtweg Pulver – beginnt daher auch fernab seines Berufslebens: an einer Bushaltestelle. Deniz Schöne, der gebürtig aus Bochum stammt, war nach seinem Studium in Aachen nach Düsseldorf gezogen und hatte sich ein neues Sportstudio gesucht. Auf dem Heimweg traf er dann auf Johannes Schmidt, der ebenfalls Wirtschaftsingenieur ist und neu in Düsseldorf war. Dort arbeitet Schmidt bei einer großen Versicherung. „Wir sind in Kontakt geblieben und kamen auf die Idee, sozusagen als Hobby gemeinsam ein neues Produkt auf den Markt zu bringen“, sagt Schöne. Zunächst war es ein Biotee, den die beiden verkauften. Daraus – der Tee ist inzwischen Geschichte – entwickelte sich die Idee, ein Heißgetränk als Instantvariante zu kreieren. „Dafür brauchten wir ein Fett in Pulverform“, erzählt Schöne. Das Duo forschte nach, entwickelte das Produkt, statt des Heißgetränks entstand das Bratpulver.

Info Erfolgreich bei „Die Höhle der Löwen“ Gründer Deniz Schöne, der eigentlich bei 3M arbeitet, hat das Bratpulver „Paudar“ zusammen mit Johannes Schmidt entwickelt. TV-Show Mit ihrem Produkt waren Deniz Schöne und Johannes Schmidt im september in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Ralf Dümmel, Geschäftsführer von DS Produkte, erhielt den Zuschlag. Er investierte 200.000 Euro für seine Beteiligung.

Die Grundidee dahinter: Beim Braten landet häufig zu viel Fett in der Pfanne und auf den Tellern, das müsse aber nicht sein. „Mit Paudar lässt sich das leicht vermeiden“, sagt Schöne. Das Bratgut wird damit einfach bestreut, und schon heißt es: ab in die Pfanne damit. „Unser Bratpulver ist bis zu 215 Grad erhitzbar und neigt kaum zu Fettspritzern“, betont Schöne. „So bleiben Küche und Kleidung sauber.“

Ihr Produkt stellten die beiden Gründer am 3. September in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ vor. Mit ihrem Bratpulver überzeugten Deniz Schöne und Johannes Schmidt gleich vier Löwen in der Gründer-Show. Den Deal machte aber der Investor ihrer Wahl: Ralf Dümmel, Geschäftsführer von DS Produkte, erhielt mit einer Beteiligung von 20 Prozent für eine Investition von 200.000 Euro den Zuschlag. „Seitdem ist das Produkt durch die Decke gegangen“, sagt Schöne.