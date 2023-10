Wohlfahrtsverbände im Rhein-Kreis Neuss 3,5 Millionen Euro für soziale Projekte

Die Kreismittel sind für eine Vielzahl sozialer Aufgaben bestimmt. So reicht die Bandbreite der geförderten Organisationen von ambulanten Hospizbewegungen in den Kommunen über die Frauenberatungsstelle „Frauen helfen Frauen“ bis hin zu den Kreisverbänden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Geld geht ebenfalls an den Caritasverband unter anderem für die Wohnraumberatung für Senioren und die Suchtberatung, die Diakonie Rhein-Kreis Neuss für die psychosoziale Betreuung und die Schuldnerberatungsstelle sowie an die Arbeiterwohlfahrt in Neuss für die allgemeine Sozialarbeit.