Sorgen, Nöte, Stimmungskiller – und doch Grund zum Optimismus 2023 im Rhein-Kreis Neuss – ein Jahr zum Vergessen?

Puh, 2023 endlich vorbei, wahrscheinlich denken viele so. Und ehrlich gesagt, die Versuchung ist groß, es so zu sehen. Oder, um mit Kanzler Olaf Scholz auf dem jüngsten SPD-Parteitag zu sprechen: „Manches, was passiert ist, hätte ich echt nicht gebraucht!“