Die Kulturförderer im Rhein-Kreis Neuss Seit 20 Jahren erklingen Dycker Schlosskonzerte

Dass sich der Förderverein vor 20 Jahren gegründet hat, ist auch dem damaligen Landrat Dieter Patt zu verdanken: Es wurde ein Konzept gesucht, wie sich Kunst, Kultur und Natur auf Schloss Dyck verbinden lässt – damals gab es etwa noch kein musikalisches Veranstaltungsprogramm. Patt sprach also den CDU-Kreistagsabgeordneten Heinz-Willi Maassen an und schlug ihm vor, solch einen Verein ins Leben zu rufen. Ende November war es dann so weit, Maassen ließ den Namen „Dycker Schlosskonzerte“ rechtlich schützen und blieb bis 2021 der Gründungsvorsitzende. Er überzeugte viele Neusserinnen und Neusser, das nahe gelegene Schloss zu fördern. Seit April 2021 ist Birte Wienands aus Neuss die Vorsitzende – der Förderverein zählt rund 170 bis 180 Mitglieder. Darunter finden sich viele Musikinteressierte. „Die Mitglieder können sich auch aktiv bei den Veranstaltungen engagieren“, sagt Rotger Kindermann, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. So werden immer helfende Hände gesucht, wenn es darum geht, die Konzerte zu bestuhlen oder auch, um am Waffelstand beim Herbst- oder Weihnachtsmarkt am Schloss Dyck auszuhelfen. Aber auch eigene Ideen können miteingebracht werden. „Dass wir unser Tangokonzert mit einer Tanzdarbietung verbinden, war zum Beispiel eine Idee, die aus Mitgliedskreisen kam“, sagt Kindermann. Aktuell möchten die Freunde und Förderer „anspruchsvoll bleiben“ und verstärkt jungen Talenten eine Bühne bieten, sich aber auch zu Experimenten hinreißen lassen. So traten im vergangenen Sommer etwa „Die Räuber“ im Schlosspark auf. Und auch die regionale Komponente soll betont werden, zuletzt war etwa der Kinderchor der Kreismusikschule beim Konzert zu hören. Das 20-jährige Bestehen feiern die Freunde und Förderer von Schloss Dyck mit einem Jubiläumskonzert am Samstag, 6. Juli, in der Orangerie des Schlosses. Seit 2023 hat Ina Scharrenbach, die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, die Schirmherrschaft für die Dycker Schlosskonzerte übernommen.