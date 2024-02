Prinzenempfang der Sparkasse Neuss Von „Petrauschke-Palmen“ am „Breuer-Boulevard“

Vor 130 Gästen beim Prinzenfrühstück der Sparkasse Neuss zeigte sich Stephan Meiser recht artig, als er vor allen Tollitäten aus dem Rhein-Kreis zunächst seinen neuen Big-Boss vorstellte, Sparkassen-Vorstand Dominikus Penners: „Ein Rheinländer sollt es sein – der Rest findet sich dann von allein.“ Doch dann rekelt der Unternehmenssprecher munter gegen Bürgermeister und Landrat, sprach von dem „Breuer-Boulevard“ voller „Petrauschke-Palmen“. Vor allem aber machte sich Meiser Sorgen, weil die Stadt allmählich die Sparkasse annektiere: „Zuerst versammelten sich Breuers kluge Köpfe – Nur in der Kantine um unsere Töpfe. Doch bald schon ging´s nicht mehr nur um Schüsseln und Teller – Jetzt will man das Parkhaus in unserem Keller.“ Und er schlug unter dem Beifall der Gäste vor, in der leeren Galeria eine Filiale der Europäischen Union einzurichten, einen Bürokraten-Bunker: „Denn gibt´s hier auch nix mehr zu kaufen, der Landespolitik könnten wir den Rang ablaufen.“