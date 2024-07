Erster Raderlebnistag Niederrhein Auf zwölf Routen den Rhein-Kreis erradeln

Aus Raider wurde Twix, Twitter heißt jetzt X, und Pop-Legende Prince hat seinen Namen sogar mal in ein unaussprechliches Symbol geändert. Nun also der Niederrheinische Radwandertag: Der heißt jetzt Radererlebnistag Niederrhein – und zeigt bei seiner ersten Auflage am kommenden Sonntag, dass mit neuem Namen und Logo eine Frischekur einhergeht. Die Veranstaltung, bei der rund 60 Kommunen und Partner auf deutscher und niederländischer Seite zum Mitradeln aufrufen, wird digitaler. Das bedeutet: Wer am Sonntag aufs Fahrrad steigt, sollte sein Smartphone nicht vergessen! So werden beispielsweise alle Routentipps als GPX-Tracks zum Download (aber auch zum Ausdrucken) zur Verfügung gestellt. Die freiwillige Registrierung – zur Online-Gewinnspielteilnahme – erfolgt über das Einscannen von QR-Codes an den Infopunkten.