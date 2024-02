Berufliche Orientierung im Rhein-Kreis Neue Kurse des Netzwerks „Zukunft durch Innovation“

Dabei erhalten die Teilnehmer Einblicke in verschiedene Berufsbilder sowie Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten – zum Beispiel bei den zdi-Partnerunternehmen Pierburg und Speira. Dort können die Teilnehmer ihren eigenen elektronischen Würfel bauen beziehungsweise Wissenswertes rund um das Thema Aluminium lernen. Im Handwerk bieten Elektro Knedel und die GIFAS Electric GmbH den Jugendlichen einen Einblick in den Arbeitsalltag. Zum Thema Informatik geben unterschiedliche Kurse wie „Kreative Projekte mit KI“, „Hate Speech, Fake News und digitale Meinungsbildung“ sowie „Raumluftüberwachung: Programmierung von Smart-Home-Anwendungen“ Einblicke. Zum Ende der Sommerferien bietet die Windtest GmbH zudem noch einen Kurs zum Thema Windkraft an.