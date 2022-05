Netzwerk der Hilfe im Rhein-Kreis : Aktionswoche Alkohol startet

Neuss Ein verzweigtes Netzwerk im Kreis hilft, einen Ausweg aus der Sucht zu finden. Aktuell verzeichnen die Selbsthilfegruppen einen starken Zulauf. „Aber die wenigsten bleiben“, stellen die Betreuer fest.

Leben und Gesundheit stehen dabei im Mittelpunkt. Die Aktionswoche „Alkohol“ findet zum achten Mal statt und wird vom Blauen Kreuz Deutschland (BKD) in Kooperation mit der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) organisiert. Schwerpunktthema in diesem Jahr ist die „Sucht-Selbsthilfe“ – und zu diesem Thema sind die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis gut aufgestellt.

Jede Therapie endet relativ schnell, deshalb kommt, analog zum Schwerpunktthema, Selbsthilfegruppen entscheidende Bedeutung zu. Sie achten auf Freiwilligkeit und Langfristigkeit. Das bestätigt Hans Aretz, der eine Kreuzbundgruppe in Grevenbroich leitet. Ebenfalls eine Kreuzbundgruppe, die unter dem Dach der Caritas agieren, führt Horst Schumacher in Neuss. Beide treffen sich einmal in der Woche, die Neusser in der Caritas-Begegnungsstätte „Ons Zentrum“ an der Rheydter Straße.