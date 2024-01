Wintervögel im Rhein-Kreis Neuss gezählt Haussperling auf dem absteigenden Ast

Der Haussperling ist bundesweit die in Parks und Gärten am häufigsten zu beobachtende Vogelart. Das bestätigte die Aktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbund Deutschland (Nabu), der am Donnerstag in Berlin die Endergebnisse dieser wissenschaftlichen Mitmachaktion vorstellte. Im Rhein-Kreis Neuss aber rangiert der Spatz nur an dritter Stelle – mit deutlich weniger Sichtungen als vor einem Jahr. Muss man um den Bestand dieser Art fürchten?