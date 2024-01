Lebenssituation im Rhein-Kreis Neuss Befragungen zum Mikrozensus starten

Unter welchen Bedingungen leben die Menschen in Nordrhein-Westfalen? Dieser Frage geht das Statistische Landesamt NRW in den kommenden Wochen und Monaten nach – und zwar für den Mikrozensus. Im Rahmen dieser „kleinen Volkszählung“ werden jährlich rund 810.000 Personen in etwa 380.000 Haushalten zu ihrer Lebenssituation befragt. Auch im Rhein-Kreis Neuss gehen aktuell wieder Briefe an die ausgewählten Haushalte raus. Doch wer ist davon betroffen? Und welche Fragen werden gestellt? Die wichtigsten Informationen im Überblick.