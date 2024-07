ME/CFS-Patientin aus dem Rhein-Kreis „Es ist so, als würde ich jeden Tag aufs Neue sterben“

Durch den Türspalt fällt ein schmaler Streifen Tageslicht in das Zimmer. Es ist die einzige Lichtquelle in dem sonst völlig abgedunkelten Raum. Dunkelheit ist zu Sandras (Nachname ist der Redaktion bekannt) ständigem Begleiter geworden. Der kleinste Lichtstrahl, das leiseste Geräusch, die geringste Bewegung, jedes Gespräch – all das überfordert die 42-jährige Mutter aus dem Rhein-Kreis Neuss. Denn Sandra leidet an der Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue-Syndrom, kurz ME/CFS. Dabei handelt es sich um eine schwere neurologische Multisystemerkrankung, die oft mit einer starken Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und einer schweren körperlichen wie geistigen Erschöpfung einhergeht. Was das bedeutet, erlebt Sandra jeden Tag – und zwar seit Jahren.