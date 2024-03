Landtagsabgeordneter aus dem Rhein-Kreis Neuss Lutz Lienenkämper für Bundesbank-Vorstand nominiert

Der Bundesrat hat am Freitag den ehemaligen Landesfinanzminister Lutz Lienenkämper (54) für den sechsköpfigen Vorstand der Deutschen Bundesbank nominiert. Das teilte das Landesfinanzministerium mit und bestätigt damit, was unsere Zeitung schon Anfang des Monats aus Kreisen der Landesregierung gehört und berichtet hatte. Die Bundesbank hatte schon am Dienstag in einer Anhörung keine Einwände gegen die Berufung des CDU-Politikers aus Meerbusch geltend gemacht. Der Landtagsabgeordnete für Kaarst, Kostenpflichtiger Inhalt Korschenbroich, Jüchen und Meerbusch sowie langjährige CDU-Kreisvorsitzende im Rhein-Kreis soll nach Darstellung des Finanzministeriums als Nachfolger von Karl Johannes Beermann (63) und für die Dauer von acht Jahren in den Vorstand der Deutschen Notenbank berufen werden. Beermann war in seiner Amtszeit für die Bereiche Verwaltung, Bau, Vergabewesen, Controlling und Bargeld verantwortlich gewesen. Lienenkämper, in Köln geboren und seit 1988 CDU-Mitglied, war von 2017 bis 2022 Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Sein Nachfolger Marcus Optendrenk kommentierte die auf Vorschlag Nordrhein-Westfalens erfolgte Nominierung durch den Bundesrat zufrieden: „Lutz Lienenkämper steht für stabile Finanzen und ein klares Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaften im Interesse künftiger Generationen.“