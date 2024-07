Verschiedene Ziele werden angesteuert Landrat lädt zur Bustour durch den Rhein-Kreis Neuss

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke lädt wieder zu einer Busrundfahrt durch den Rhein-Kreis Neuss ein. Am Mittwoch, 7. August, werden verschiedene Ziele in Neuss, Jüchen, Korschenbroich und Grevenbroich angesteuert: Zwei Unternehmen und das Kraftwerk Frimmersdorf stehen ebenso wie ein touristisches Highlight auf dem Programm. Von 9 bis 17 Uhr dauert die Tour, die am Kreishaus in Neuss startet und endet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Rhein-Kreis Neuss können sich ab sofort anmelden. Die Plätze sind begrenzt; wer sich schnell anmeldet, hat gute Chancen, dass die Anmeldung berücksichtigt wird.