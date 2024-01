Rhein-Kreis Neuss bittet zum Karnevalsempfang Vollversammlung der Tollitäten

Vorbereitet wurde er von der Neusser Karnevalsgesellschaft „Blaue Funken“, die mit Kira Tinnefeld die amtierende Novesia der Stadt Neuss in ihren Reihen weiß. Die Funken waren der einzige Verein, der gegenüber dem Karnevalsausschuss (KA) als Dachverband die Bereitschaft zur Ausrichtung dieses Treffens erkennen ließen. Und sie schlugen damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn in der weiß-blauen Dekoration, die Funken-Präsident Andreas Stuhlmüller vorsorglich schon vor dem Wintereinbruch am Mittwoch in den Reuterhof transportiert hatte, feiert am Samstag (20.) die Novesia-Garde der Blauen Funken ihren Gardeabend.