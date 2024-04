Kontrollen der Polizei Keine Vorkommnisse am „Car-Freitag“ im Rhein-Kreis

Der Freitag vor Ostern ist überregional als „Car-Freitag“ bekannt, wie ein Massentreffen im Grenzgebiet von Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden am vergangenen Freitag unter Beweis stellte. Und auch in Neuss war der Feiertag in den vergangenen Jahren regelmäßig Anlass für ein Treffen der Tuner- und Poserszene – bis jetzt. Denn in diesem Jahr blieb es ruhig auf den Straßen der Quirinusstadt. „Die Kollegen haben die Augen offen gehalten und waren im Kreisgebiet unterwegs, haben aber keine Verstöße am Freitag feststellen können“, berichtet Claudia Suthor, Sprecherin der Polizeibehörde im Rhein-Kreis Neuss. Im Rhein-Kreis Neuss sei es dementsprechend zu „keinen nennenswerten Ereignissen“ gekommen.