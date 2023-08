Rückgang im Rhein-Kreis Neuss IHK sorgt sich um energieintensive Industrie

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein reagiert besorgt auf die Umsatzmeldungen der Industrie im Rhein-Kreis im zweiten Quartal des Jahres 2023, die vom statistischen Landesamt veröffentlicht wurden. „Die Umsätze liegen deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Insbesondere die energieintensiven Branchen in unserer Region melden deutliche Verluste.“ Am gesamten Mittleren Niederrhein entwickelten sich die Industrieumsätze schlechter als in Nordrhein-Westfalen.