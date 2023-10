Logistikstandort Rhein-Kreis Neuss IHK warnt vor Mehrbelastung durch steigende Lkw-Maut

Der IHK-Hauptgeschäftsführer bemängelt vor allem, dass es im bisher vorliegenden Gesetzentwurf zu einer Doppelbelastung beim CO 2 -Preis kommt. „Durch den nationalen Emissionshandel wird Kraftstoff durch die CO 2 -Zertifikate bereits belastet“, sagt Steinmetz. „Nun kommt der CO 2 -Aufschlag bei der Lkw-Maut noch hinzu.“