IHK im Rhein-Kreis hilft Ukrainern bei Gründung „Es ist stressig, aber es lohnt sich“

Gründerinnen und Gründer stehen vor vielen Fragen: Ist mein Geschäftsmodell tragfähig? Welche Versicherungen brauche ich und was gibt es in puncto Steuern zu beachten? Noch herausfordernder ist die Gründung eines Unternehmens, wenn nicht nur die Sprache fremd ist, sondern auch gesetzliche Vorgaben und informelle Spielregeln unbekannt sind – zum Beispiel für geflüchtete Menschen. Insbesondere für Menschen aus der Ukraine hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein jüngst eine Informationsveranstaltung angeboten. „Existenzgründung in Deutschland – Praxistipps für Starter aus der Ukraine“ lautete der Titel des Angebots in den Räumen des IHK-Pop-up-Stores in Neuss. Rund 40 neugierige Ukrainerinnen und Ukrainer waren der Einladung gefolgt, um die Service-Angebote der IHK und Best-Practice-Beispiele erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Ukraine kennenzulernen sowie neue Kontakte zu knüpfen.