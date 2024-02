Appell der IHK an Abgeordnete „Das Wachstumschancengesetz darf nicht noch weiter verwässert werden“

Die Begründung: Das Gesetz führe zu Einnahmeausfällen bei den Ländern. Am Mittwoch, 21. Februar, tagt der Vermittlungsausschuss, um eine Lösung zwischen Bund und Ländern bei diesem Gesetz zu erzielen. Jetzt meldet sich auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein zu Wort. In einem offenen Brief an die niederrheinischen Abgeordneten appelliert sie, sich für eine parteiübergreifende Einigung beim Wachstumschancengesetz zu engagieren. „Unser Konjunkturbericht hat gezeigt, dass unsere Unternehmen ein weiteres Krisenjahr befürchten“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Neben der Lösung der strukturellen Probleme bei der überbordenden Bürokratie, der maroden Infrastruktur und der Unsicherheit über das zukünftige Energieangebot benötigen die Betriebe auch finanzielle Entlastungen.“