Hilfsangebote für Opfer sexualisierter Gewalt Anonyme Spurensicherung: Wo gibt es Hilfe im Rhein-Kreis?

Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht in der anonymen Spurensicherung. Hierfür können Opfer sexualisierter Gewalt sich an Kliniken wenden, die eine anzeigenunabhängige Spurensicherung anbieten. In diesen Stellen werden die Daten vertraulich behandelt; sie dürfen ohne die Zustimmung der Betroffenen nicht verwendet werden. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht; dokumentierte Spuren wie Blut, Sperma oder Haare werden für zehn Jahre im Institut für Rechtsmedizin in Düsseldorf gelagert.