Kommunalwahl im Rhein-Kreis : CDU schickt zum dritten Mal Petrauschke ins Rennen

Rhein-Kreis Einstimmig sprach sich der Kreisvorstand der CDU im Rhein-Kreis Neuss am Montag Abend dafür aus, Hans- Jürgen Petrauschke für eine erneute Wiederwahl zum Landrat vorzuschlagen. Nach 2009 und 2015 wäre es seine dritte Amtszeit.

„Landrat Petrauschke ist ein Glücksfall für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss“, äußerte sich Kreisvorsitzender Lutz Lienenkämper MdL. „Die bisherige Erfolgsgeschichte des Rhein-Kreises Neuss verdanken wir in allererster Linie den Menschen, die hier leben und arbeiten. Zugleich ist auch die bewährte dynamische Leitung der Kreisverwaltung durch unseren Landrat ein Baustein dieses Erfolgs.“

Nach 13 Jahren als Kreisdirektor wurde Petrauschke 2009 erstmalig zum Landrat gewählt und 2015 im Amt bestätigt. „Ich freue mich über das Votum des Vorstands“, sagt er. „Gerne möchte ich gerade in dieser herausfordernden Zeit meine Arbeit fortsetzen und werbe darum, dass mir die Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet auch für die kommenden fünf Jahre ihr Vertrauen aussprechen.“ Große Geschlossenheit zeigte der Kreisvorstand auch bei der Nominierung der Kandidaten für den Kreistag. Fraktionsvorsitzender Dieter W. Welsink führt die Liste der Vorschläge an. „Wir sind stark aufgestellt, haben ein Team mit vielen neuen Gesichtern aber auch mit viel Erfahrung. Unsere Fraktion wird jünger und weiblicher werden. Gemeinsam mit dem Landrat wollen wir die erfolgreiche Arbeit fortsetzen, und den Rhein-Kreis Neuss als wirtschaftsstarke Region und als lebenswerte Heimat weiterentwickeln“, sagt Welsink. Im Vergleich zur Wahl vor sechs Jahren enthält der Vorschlag 18 neue Namen für die 33 Wahlkreise im Kreisgebiet.

Die Aufstellung der Kandidaten erfolgt im Rahmen einer Kreisvertreterversammlung am 20. Juni auf dem Böhler Areal in Meerbusch. Dort wird dann auch das Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 13. September verabschiedet.