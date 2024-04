Halbjahresbilanz im Rhein-Kreis Gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz

Wer aktuell noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, hat gute Aussichten. Das geht aus der Halbjahresbilanz auf dem Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen hervor. Demnach gab es Ende März mehr Stellen als Bewerber. Und auch der Arbeitgeber-Service im Rhein-Kreis Neuss kann einen Anstieg verzeichnen. In der ersten Halbzeit des Ausbildungsjahres, das am 1. Oktober 2023 begonnen hat, sind bereits 1507 betriebliche Ausbildungsplätze gemeldet worden – 22 Stellen mehr als im März vergangenen Jahres (ein Plus um 1,5 Prozent).