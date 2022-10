Tipps für Halloween im Rhein-Kreis Neuss : Gruselpartys und schaurige Ausflüge

Die richtige Dekoration und ein passendes Kostüm dürfen dabei auf keiner Party fehlen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Rhein-Kreis Halloween rückt immer näher. Wer sich am 31. Oktober unter schaurige Gestalten mischen möchte, hat im Rhein-Kreis, aber auch in der näheren Umgebung einige Möglichkeiten: gespenstisches Kino, schaurige Spaziergänge oder Feten.

Von Sarah Stieranka und Natalie Urbig

Hexen, Geister, Zombies: Schaurige Gestalten ziehen in den letzten Oktobertagen wieder durch die Finsternis. Wer sich unter die Spukgestalten mischen will, hat im Rhein-Kreis einige Partymöglichkeiten. Aber auch in der näheren Region wird es schaurig. Inspirationen für die gruselige Terminplanung gibt es hier:

Halloween-Party im Alpenpark Neuss Wer Lust auf eine Halloween-Party hat, kann sich in ein gruseliges Kostüm werfen und im Alpenpark abtanzen. Im „viva“ gibt es aktuelle Charts und „Best of 90er/2000er“. Im Hasenstall werden deutsche Songs gespielt, und im Foyer wird altbekannten Songs ein neuer Sound verpasst. Der Einlass ist ab 18 Jahren. Los geht es um 21 Uhr.

Foto: ddp Infos Halloween-Partys in Neuss

Tanke in Dormagen Im Halloween-Kostüm kann am Montag, 31. Oktober, in der Szenekneipe „tank-stelle“, Mathias-Giesen-Straße, in Dormagen gefeiert werden. Start ist um 21 Uhr. Der Dresscode besagt, dass ein Halloween-Kostüm getragen werden sollte.

Schaurig schöne Filmvorstellungen in der Alten Feuerwache Eine Gruselgarantie gibt es am Halloween-Wochenende während der Vorführungen der Überraschungsfilme im Saal der Alten Feuerwache. Insgesamt werden Vorführungen für drei verschiedene Altersklassen angeboten. Am Freitag, 28. Oktober, startet das Kino um 19 Uhr mit einem Gruselfilm für Jugendliche ab 16 Jahren. Am Samstag, 29. Oktober, folgt um 14 Uhr die Vorstellung eines Animationsfilms für Kinder ab sechs Jahren und um 18 Uhr ein Fantasy-Film für Kinder ab zwölf Jahren. Das Angebot, inklusive Getränke und Snacks, ist kostenfrei. Die Filmtitelauskunft ist unter kontakt@altefeuerwache-gv.de möglich.

Halloween Party im Hamtorkrug Etwa 20 Stunden investieren die Mitarbeiter vom Hamtorkrug in Neuss in die Halloween-Dekoration, um ein einmaliges Flair zu schaffen. DJ Fynn legt die besten Songs aus den 1980er und -90er Jahren (Rock & Pop sowie R'n'B) auf. Der Eintritt kostet 2,99 Euro. „Bloody Marys“ gibt es „All-night-long“ für 4,50 Euro. Los geht es am 31. Oktober um 21 Uhr.

Halloween in Kaarst Am 31. Oktober öffnet das Alte Rathaus in Kaarst ab 19 Uhr seine Pforten zur Partygruft. Den Besuchern wird eine schaurige Stimmung versprochen.

Jungschützenabteilung Stürzelberg feiert Halloween Schon am Samstag, 29. Oktober, können Halloween-Fans ab 19 Uhr an der von der Sankt-Aloysius-Schützenbruderschaft und den Hubertusschützen Stürzelberg organisierten Party teilnehmen.

Gruselausflug zur Burg Satzvey Eine schaurige Kulisse bietet die Burg Satzvey am 31. Oktober in Mechernich: Ab 18 Uhr begrüßt der Fährmann stumm seine Gäste, auf dem Gelände bieten Geisterhändler ihre Waren an. Wer sich traut, kann das Labyrinth des Schreckens betreten oder zum Bühnenprogramm wechseln. Verkleidungen sind willkommen.

Schauriger Spaziergang für Kinder

Richtig gruselig wird es im Naturerlebnispark der Jugendherberge Panarbora, Nutscheidstraße 1, in Waldbröl bei Bonn. Auch ohne Gruselfaktor ist der Baumwipfelpfad dort ein Erlebnis, nun gibt es, allerdings auf dem Boden, einen gespensterhaften Spaziergang. Der ganze Park ist mit Geistern gespickt, zwischendurch tauchen immer wieder Gräber von Berühmtheiten aus der Horror-Szene auf. Und damit nicht genug: Zweimal täglich, um 15 Uhr und um 17 Uhr, führen ein verrückter Mönch und eine Vampirin Besucher im Rahmen der „Grusel-Grausel-Führung“ über den Baumwipfelpfad. Die Führung kostet 5 Euro pro Person, Anmeldungen nimmt der Park per Mail an die folgende E-Mail Adresse entgegen: naturundumwelt@panarbora.de. Übrigens: Ganz so schrecklich wird es nicht, verspricht der Veranstalter. Immerhin richten sich die Attraktionen hauptsächlich an Kinder.

Schreckgeschichten in Köln erleben

In einer Halloweenführung wird in Köln schon am Samstag, 29. Oktober, um 14.11 Uhr ein Blick auf die „dunkle Seite der Stadt“ geworfen. Das heißt, es geht um Verbrechen, die im Schatten des Doms stattfanden, vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Es geht dafür durch das „Rotkehlchenviertel“, zum höchsten Punkt Kölns, und es wird verraten, warum der Erzbischof statt bei der Einweihung des Doms auf der Flucht vor der Polizei war. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, Karten gibt es bei Kölntickets. Am 31. Oktober kommen Familien auf ihre Kosten: Bei Anbruch der Dämmerung um 17.30 Uhr, werden bei einer Stadtführung Geschichten von Hexen, Widergängern, Zauberern und Werwölfen erzählt. Erwachsene zahlen neun Euro, Kinder sechs Euro. Tickets gibt es bei Kölntickets.

Zombiewalk in Essen