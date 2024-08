Förderprogramm des Landes Geld für Projekte aus dem Rhein-Kreis gegen Einsamkeit

Einzelpersonen, Vereine, zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse und andere Initiativen können ab dem 19. August einen Antrag auf Unterstützung im Rahmen des Kleinstförderprogramms „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ stellen. Die Landesregierung stellt dafür zwei Millionen Euro zur Verfügung. Damit können bis zu 2000 Vorhaben mit einem Betrag von jeweils 1000 Euro bedacht werden. Der Rhein-Kreis hat seine Teilnahme am Programm erklärt und erhält 49.000 Euro zur Bewilligung von insgesamt 49 Maßnahmen. Das Thema lautet 2024 „Miteinander engagiert – Du + Wir = Eins. Nordrhein-Westfalen gegen Einsamkeit“. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ruft alle Vereine, Organisationen und Initiativen an Rhein, Erft und Gillbach dazu auf, sich mit einem Projekt zu bewerben. „Für unsere ehrenamtlich Engagierten ist das eine tolle Möglichkeit, unkompliziert kleinere Vorhaben umzusetzen. Mit 1000 Euro lässt sich häufig eine ganze Menge für die Gemeinschaft und gegen die Isolation in unserer Heimat erreichen. Deshalb hoffen wir auf viele Anträge“, so Petrauschke. Die Antragstellung erfolgt über www.engagementfoerderung.nrw. Förderfähige Maßnahmen können Projekte sein, die sich an von Einsamkeit betroffene oder bedrohte Personen richten wie die Schaffung von Begegnungsorten oder Angeboten, um mehr miteinander ins Gespräch zu kommen.