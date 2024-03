Rhein-Kreis weitet „Behandlung im Voraus planen“ aus Modellregion für Selbstbestimmung im Alter

In immer mehr Altenheimen müssen das ältere Mensche nicht mehr alleine tun. Mit dem Beitritt der Meerbuscher Pflegeeinrichtung zum Projekt „Behandlung im Voraus planen“ (BVP) kann der Kreis das Dutzend beteiligter Altenheime voll machen. Er unterstützt damit ein neues Konzept zur Realisierung wirksamer Patientenverfügungen. In Meerbusch ist das Sache der BVP-Gesprächsbegleiterin Christiane Klindt, die als externe Mitarbeiterin in dem Projekt tätig ist. Ziel von BVP ist, dass Menschen so behandelt werden, wie sie das wollen – auch wenn sie sich nicht mehr selbst dazu äußern können. „Wir stehen voll hinter diesem Projekt und möchten es für unsere Bewohner umsetzen“, betont Einrichtungsleiter Detlef Wacker.